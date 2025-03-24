Композитор Зацепин удостоен почетной "Ники"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Композитор Александр Зацепин стал лауреатом почетной премии за "Честь и достоинство" Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника". Церемония вручения наград проходит в понедельник вечером.

Зацепину в этом году исполнилось 99 лет. Он отметил, что "конечно, очень приятно получить награду". "Я настроен оптимистично, работаю сейчас вовсю. Четыре мюзикла сделал, сейчас должен балет. Голова работает, память есть, глаза, уши тоже есть, ноги ходят. Ну, чего еще нужно? Ну, утром нужно зарядку делать, обязательно", - сказал композитор.

Зацепин - народный артист РФ. Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая.

За вклад в кинематографические науки, критику и образование специальной награды удостоен ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А.Герасимова Владимир Малышев, возглавляющий вуз с 2007 года.

Также на церемонии были объявлены лауреаты в других номинациях.

Лучшим неигровым фильмом стала работа "Лексо" режиссёра Олеси Фокиной о пианисте Александре Торадзе.

Лучшим анимационным фильмом стала картина "Лунтик. Возвращение домой" режиссера Константина Бронзита.

"Открытием года" стал фильм режиссёра Зака Абдрахманова "Папа умер в субботу".

В номинации "Лучшая музыка к фильму" наградой отмечен композитор Алексей Рыбников за фильм "9 секунд".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.