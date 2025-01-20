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Машков объявил о проведении театральной премии "Золотая маска" в Казани

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков на открытии нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала объявил, что Казань примет театральную премию "Золотая маска".

"Я хочу вам сказать о невероятно важном событии для всего театрального сообщества. Рустам Нургалиевич (глава Татарстана Минниханов - ИФ) поддержал нашу идею, Ольга Борисовна (министр культуры Любимова - ИФ), о том, чтобы впервые за всю историю "Золотой маски", в этом году, это будет 31-я церемония вручения "Золотой маски", провести эту "Маску" здесь", - сказал Машков.

Народный артист РФ отметил, что Татарстан - триумфатор "Золотой маски".

"В прошлом году их (наград - ИФ) было шесть. И вы с абсолютной настойчивостью забираете их, по справедливости. И, конечно, будет замечательно, когда приедет вся театральная Россия на этот замечательный большой форум в июне", - добавил Машков.

На открытии нового здания театра в Казани также присутствовали министр культуры России Ольга Любимова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Владимир Машков Золотая маска Казань Ольга Любимова Татарстан
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