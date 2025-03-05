Фестиваль "Золотая Маска" вновь будет проходить в Москве

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Более 40 спектаклей представят региональные и столичные театры в Москве в рамках фестиваля "Золотая Маска", после перерыва спектакли-номинанты премии вновь будут показаны в столице, сообщил глава Союза театральных деятелей, президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Владимир Машков.

"В этом году "Золотая Маска" возвращается к своим истокам, и фестиваль будет проходить в Москве и в некоторых регионах. Как вы знаете, в прошлом году у нас была ситуация переходного периода, необходимости вообще сохранения премии. И у нас не было возможности привозить спектакли в Москву. В этом году у нас появилась такая возможность", - сказал Машков на пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что в Москве "зрители вместе с членами жюри смогут увидеть более 40 спектаклей, представят их театры из регионов практически всей страны".

По словам Машкова, билеты на спектакли в рамках фестиваля "раскупаются очень активно".

Региональный этап фестиваля "Золотая Маска" стартует 5 марта, в Москве показы в рамках фестиваля начнутся 1 апреля.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Машков.

В декабре было утверждено новое положение о российской национальной театральной премии "Золотая Маска", которое начало действовать с 1 февраля 2025 года. Теперь лауреатом премии становится спектакль, частные номинации исключены, соответствующая информация опубликована на сайте премии.