Минкультуры РФ подготовило проект маркировки произведений с информацией о наркотиках

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ подготовило проект о порядке маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.

Соответствующий проект приказа ведомства о порядке осуществления маркировки произведений искусства, указанных в федеральном законе "О наркотических средствах и психотропных веществах", опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Согласно проекту, маркировке подлежат "обнародованные с 1 августа 1990 года произведения искусства, содержащие составляющую оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла информацию о способах, методах незаконных разработки, производства, изготовления, переработки, хранения, перевозки, пересылки, сбыта, приобретения, использования, потребления, ввоза на территорию РФ, вывоза с территории РФ наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, местах их приобретения, о способах, методах незаконных приобретения, хранения, перевозки, пересылки, культивирования наркосодержащих растений, местах их приобретения", и включенные в соответствующий перечень.

Предполагается, что маркировка будет обеспечиваться лицом, осуществляющим их производство и (или) распространение. Маркировка, согласно проекту, осуществляется путём размещения предупреждения: "Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет ответственность, установленную законодательством РФ".

Предупреждение может быть осуществлено в текстовом или в аудио формате. При этом при размещении предупреждения в аудио формате не допускается применение технологий по увеличению скорости его воспроизведения, должны быть обеспечены его слышимость, а также равномерный уровень громкости.

При представлении произведения "в живом исполнении либо с использованием фонограммы произведения искусства" на проводимых театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятиях непосредственно перед началом такого мероприятия осуществляется предупреждение в аудиоформате. Также предупреждение размещается в текстовом формате на анонсирующих указанные мероприятия афишах. При проведении театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, созданного на основе произведения литературы, в отношении которого осуществляется маркировка, предупреждение осуществляется перед началом мероприятия в аудиоформате.