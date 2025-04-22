Режиссерский сценарий и фото со съемок "Андрея Рублева" Тарковского выставят на торги

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Первое прижизненное издание первого тома "Мертвых душ" Николая Гоголя и материалы к картине "Андрей Рублев" Андрея Тарковского выставят на торги аукционного дома "Литфонд", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукциона.

"24 апреля Аукционный дом "Литфонд" проведет торги, на которых представит редкие книги - не только классику, но и редчайшие издания от звезд русского авангарда. Заявлены автографы, фотографии и архивы выдающихся деятелей культуры, включая режиссерский сценарий Андрея Тарковского к "Андрею Рублеву" из архива художника-постановщика картины Павла Сафонова", - сообщили в пресс-службе.

Топ-лотом предстоящих торгов, как отметили организаторы, станет первое прижизненное издание первого тома поэмы Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" (1842 год). Как уточнили в "Литфонде", выходом этой книги Гоголь занимался сам, но получил разрешение от цензора с большими изменениями в тексте "Повести о капитане Копейкине". Писателю пришлось дважды корректировать содержание истории о капитане. Лидирующая ставка на данный момент за издание составляет 750 тыс. рублей.

За 300 тыс. рублей на торги выставлены материалы к кинодраме "Андрей Рублев" из архива художника-постановщика и художника комбинированных съемок Сафонова. В архив вошли режиссерский сценарий, фотография со съемок, запечатлевшая режиссера Тарковского с главным оператором картины Вадимом Юсовым, фотоснимок Изборской крепости, служившей одним из мест съемок, а также три иллюстрации с зарисовками со съемок и портретами Тарковского, выполненные Сафоновым, как и два эскиза - костюма и сцены с монахами у ворот монастыря.

За 200 тыс. рублей на аукционе представлен автограф Иосифа Сталина, оставленный на письме министра финансов Григория Гринько на бланке наркома финансов СССР от 2 апреля 1934. В письме сообщается: "Тов. Сталину. Посылаю Вам копию письма, полученного мною от одного научного работника. Факты в нем изложенные заслуживают того, чтобы ими занялись наши научно-исследовательские институты". А в верхнем левом углу бланка синим карандашом надпись от Сталина: "Т.Яковлеву / И.Ст.".

Среди лотов - автограф основателя и первого лидера Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. Как уточнили в пресс-службе, речь идет о его цитатах "Quotations from chairman Mao Tse-Tung", выпущенных на английском языке в 1966 году. На обороте авантитула имеется машинописная дарственная надпись, тоже на английском, которая переводится следующим образом: "Генеральному секретарю Коммунистической партии Великобритании, Джону Голлану, товарищу в нашей борьбе против мирового капитализма". Под посланием стоят подписи Мао Цзэдуна и его соратника Чжоу Эньлая. Лидирующая ставка за лот составляет 440 тыс. рублей.