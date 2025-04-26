В Тбилиси похоронили скульптора Зураба Церетели

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси в Дидубийском пантеоне в субботу состоялась церемония похорон скульптора Зураба Церетели. Он был похоронен рядом с супругой Инессой Андроникашвили.

В церемонии похорон известного в мире скульптора приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие грузинские политики.

Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года - президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусства (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).