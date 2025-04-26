Поиск

В Тбилиси похоронили скульптора Зураба Церетели

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси в Дидубийском пантеоне в субботу состоялась церемония похорон скульптора Зураба Церетели. Он был похоронен рядом с супругой Инессой Андроникашвили.

В РоссииУшел из жизни Зураб ЦеретелиУшел из жизни Зураб ЦеретелиЧитать подробнее

В церемонии похорон известного в мире скульптора приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие грузинские политики.

Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года - президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусства (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Зураб Церетели
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

В музее "Гараж" сменился директор

В музее "Гараж" сменился директор
Умершие знаменитости

Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Минкультуры РФ не выдавало прокатное удостоверение фильму "Полный армагеддец"

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Китай сократит импорт голливудских фильмов

В лонг-лист "Золотой Маски" вошли 92 спектакля

В лонг-лист "Золотой Маски" вошли 92 спектакля

Роберт Де Ниро удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Рэпер Паша Техник умер

Дума может сократить сроки заблаговременного уведомления полиции о зрелищных мероприятиях

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6268 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне108 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });