Более двух млн человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Около 2,1 млн зрителей пришли 3 мая на концерт американской певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, сообщает The Guardian. Мероприятие было бесплатным.

Отмечается, что таким образом был побит прошлогодний рекорд певицы Мадонна, на концерт которой на том же пляже Копакабана собрались около 1,6 млн человек.

Местная полиция также сообщает, что на концерте готовился теракт. Потенциальных исполнителей пытались завербовать через интернет. Задержаны два человека.

Местные власти ожидают, что концерт принесет экономике города около 600 млн реалов (106 млн долларов). Он прошел в рамках специального проекта, который предполагает проведение подобных крупных бесплатных музыкальных шоу в ближайшие четыре года.