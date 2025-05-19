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Три филиала Пушкинского музея прекратят работу в его составе с 1 января 2026 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский филиалы Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина с 1 января 2026 года прекращают свою работы в составе музея, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

В музее заявили, что "ГМИИ им. А. С. Пушкина продолжает партнерство с ведущими проектами". "Кроме того, регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе", - сообщили агентству.

Там подчеркнули, что "все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца 2025 года".

Решение о прекращении работы трех филиалов в составе музея "было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ им. А. С. Пушкина и в связи с созданием новой институции по работе с современном искусством на базе Пушкинского музея".

В настоящий момент у музея пять региональных филиалов: во Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Томске. Останутся Волго-Вятский филиал в Нижнем Новгороде и Сибирский в Томске.

Пушкинский музей
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