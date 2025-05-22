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Отказ Пушкинского музея от трех региональных филиалов объяснили отсутствием подходящих помещений

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Решение о прекращении работы в составе Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина трех региональных филиалов связано с тем, что они располагались в помещениях, не подходящий для выставочной деятельности, а предлагаемые взамен варианты требовали дорогостоящего ремонта, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.

"Указанные филиалы (Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский - ИФ) располагались в арендованных помещениях, не подходящих для организации экспозиционно-выставочной деятельности", - сообщили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что Пушкинским музеем совместно с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры и властями субъектов РФ прорабатывался вопрос о возможности выделения музею помещения для постоянного размещения филиалов, однако "физическое состояние предлагаемых объектов и их статус ОКН (объект культурного наследия - ИФ) федерального значения требовали дорогостоящего капитального ремонта с приспособлением для организации выставочной деятельности, обеспечить которое для Пушкинского музея не представляется возможным финансово".

"Отсутствие перспектив решения вопроса о создании условий для деятельности филиалов привело к выводу о нецелесообразности сохранения филиалов в структуре Пушкинского музея", - сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе ГМИИ им. Пушкина "Интерфаксу" сообщили, что Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский филиалы музея 1 января 2026 года прекратят свою работу в составе ГМИИ. Все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца 2025 года.

Решение о прекращении работы трех филиалов в составе музея, как тогда пояснили в Пушкинском, "было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ им. А.С.Пушкина и в связи с созданием новой институции по работе с современным искусством на базе Пушкинского музея".

Минкультуры РФ Пушкинский музей ГМИИ имени Пушкина
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