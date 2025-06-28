Российские артисты выступят с концертом и лекциями в КНДР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла с визитом в КНДР, в стране запланированы выступления российских артистов.

"Яркими событиями в этом году, несомненно, станут концерт и серия лекций, которые состоятся в Пхеньяне в ближайшие дни. В КНДР прибыла крупная творческая делегация - 125 человек, в том числе артисты Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель", - написала Любимова в своем телеграм-канале в субботу.

Министр сообщила, что прибыла с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. По словам министра, благодаря договоренностям президента России и председателя Государственных дел КНДР сотрудничество в сфере культуры между странами достигло небывалых высот, реализуется целый ряд знаковых двусторонних проектов. Она также отметила, что активное сотрудничество в сфере культуры демонстрирует высокие дружеские отношения, сложившиеся между странами на основе взаимного уважения и солидарности, тесных исторических связей.

Министр также напомнила, что в прошлом году корейской публике были представлены балетные выступления труппы Приморской сцены Мариинского театра. Ведущие российские коллективы приняли участие в 33-м Художественном фестивале дружбы "Апрельская весна".