Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром культуры РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой, прибывшей в Пхеньян с рабочим визитом, сообщает ЦТАК.

"Ким Чен Ын 29 июня в штаб-квартире ЦК партии принял министра культуры Ольгу Любимову, находящуюся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации министерства культуры Российской Федерации по случаю первой годовщины заключения нового договора между государствами КНДР и РФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что встреча была "теплой и дружественной".

"Товарищ Ким Чен Ын оценил, что после заключения нового договора между государствами КНДР и РФ с каждым днем расширяется (...) сотрудничество во всех сферах", - пишет агентство.

Такое сотрудничество "вносит реальный вклад в совместное процветание и развитие двух государств и улучшение благосостояния народов двух стран", говорится в публикации.

Во время встречи лидер КНДР и министр культуры РФ обменялись мнениями о "перспективных планах, связанных с обменом и сотрудничеством в области культуры".

Также Ким Чен Ын и Любимова посетили концерт российских и корейских артистов, которые исполнили народные песни и танцы.

Прощаясь с российской делегацией, северокорейский лидер попросил передать его теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу, резюмирует ЦТАК.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлюще