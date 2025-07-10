Первая в истории сумка "Биркин" продана на Sotheby's за 8,6 млн евро

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На торгах дома Sotheby's самая первая в истории сумка "Биркин" (Birkin), выпущенная домом моды Hermеs, была продана за 8,6 млн евро ($10 млн, 7 млн евро или $8,2 млн без оргвыплат), сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз аукционного дома. Это рекордная сумма для дамской сумочки.

Лот представлял собой черную потертую сумку с пятнами и царапинами, действительно самый первый экземпляр аксессуара, вдохновленного певицей и актрисой Джейн Биркин. Она немного отличается от последующих серийных вариантов размером, металлическими деталями и украшениями, на одном из ее клапанов инициалы "J.B.", также на ней есть наклейки, которые налепила артистка.

По легенде, в 1984 году во время перелета из Парижа в Лондон Биркин пожаловалась мужчине в соседнем кресле, что не может найти сумку, которая была бы удобна в путешествии матери с младенцем, то есть размером с половину чемодана. По просьбе собеседника она нарисовала на гигиеническом пакете то, что ей нужно. Соседом артистки оказался Жан-Луи Дюма, президент дома Hermes. Под впечатлением от разговора он через несколько месяцев создал большую, вместительную и удобную сумку, которую подарил Биркин. Затем фирма ей подарила еще четыре по мере обновления дизайна. Она использовала такие сумки с 1985 до 1994 года. От Hermes она получала роялтиз за использование ее имени, но, как сообщалось, передавала эти деньги на благотворительность.

Перед торгами Sotheby's не называли эстимейт лота. Начальной ценой был 1 миллион евро. Онлайн-торги продолжались 10 минут, наиболее активными участниками были девять человек. Победил частный коллекционер из Японии.

Джейн Биркин умерла в 2023 году в возрасте 76 лет. В 2020 году она говорила CNN, что после смерти, вероятно, ее будут помнить только в связи с сумками.