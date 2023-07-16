Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет

Джейн Биркин. Архивное фото Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Певица и актриса Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте 76 лет во Франции, сообщает в воскресенье британский канал Sky news.

Причина смерти не сообщается, певицу обнаружила мертвой дома во Франции ее сиделка.

Джейн Биркин родилась в Англии в 1946 году и начинала свою карьеру как актриса. Однако всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, буквально став одним из символов той эпохи. Она привлекала к себе внимание яркой внешностью, чувством стиля и романами с известными личностями, например, с французским поэтом и композитором Сержем Генсбуром. Отношения Биркин и Генсбур длились около 10 лет, они считались одной из самых модных пар Франции. В этом союзе родилась известная французская актриса Шарлотта Генсбур.

Также имя Биркин вошло в историю моды - в честь нее получила название одна из моделей сумок французского дома моды Hermes.

С конца 60-х годов прошлого века Биркин жила во Франции и выпускала музыкальные альбомы, выступала с концертами. В 2021 году она перенесла инсульт.