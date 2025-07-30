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Hermes в I полугодии увеличил выручку на 7%, операционную прибыль - на 6%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в первом полугодии 2025 года увеличил выручку и операционную прибыль, при этом его чистая прибыль снизилась.

В отчетный период выручка компании выросла на 7%, до 8,03 млрд евро с 7,5 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Без учета изменения валютных курсов показатель повысился на 8%.

Во Франции продажи увеличились на 8,7%, до 740 млн евро, в остальных европейских странах - на 12,1%, до 1,09 млрд евро. Продажи в Японии выросли на 17,6%, до 815 млн евро, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии - на 1,5%, до 3,57 млрд евро, в Северной и Южной Америке - на 9,5%, до 1,46 млрд евро, в остальных странах - на 16,3%, до 362 млн евро.

Рост выручки Hermes в сегменте кожгалантереи в первом полугодии составил 11,3%, в сегменте одежды и аксессуаров - 4,3%, шелковых и текстильных изделий - на 2,6%. Тем временем реализация парфюмерии снизилась на 4,1%, часов - на 8,9%.

Чистая прибыль компании в минувшем полугодии сократилась до 2,25 млрд евро с 2,37 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль поднялась на 6%, до 3,33 млрд евро, в то время как операционная маржа понизилась до 41,4% с 42%.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

За последние 12 месяцев капитализация Hermes увеличилась на 13,6%, до 248,8 млрд евро.

Hermes Франция
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