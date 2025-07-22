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Минкультуры РФ обвинило Запад в двойных стандартах после отменой концерта Гергиева в Италии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры России в связи с отменой выступления дирижёра, генерального директора Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева на фестивале в Италии заявило, что среди политиков "недружественных" стран наблюдается двойственная позиция в отношении российской культуры, которая остаётся востребованной во всём мире.

"Несмотря на попытки отдельных политических кругов ряда стран "коллективного Запада" отменить нашу страну, обладающую богатейшим культурным наследием, европейские зрители продолжают любить и с нетерпением ждут выступления прославленных творческих коллективов и деятелей культуры России, в частности Валерия Абисаловича Гергиева – одного из выдающихся дирижеров современности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в ответ на запрос агентства.

В пресс-службе обратили внимание, что "в министерство культуры РФ не поступало официальных запросов итальянской стороны и на фестиваль "Un"Estate da Re" в 2025 г. маэстро был приглашен лично администрацией итальянского региона Кампания и организаторами проекта".


"Уже неоднократно отмечено, что среди политиков "недружественных" стран наблюдается двойственная позиция в отношении российской культуры", - заявили в Минкультуры.


"Минкультуры России и подведомственными учреждениями активно реализуется широкий круг проектов с зарубежными партнерами, открытыми к конструктивному диалогу, и количество таких проектов уверенно доказывает востребованность российской культуры во всем мире", - добавили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в пресс-службе министерства привели цитату президента РФ Владимира Путина, который говорил, что "несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему границ не знает".

Накануне, 21 июля, СМИ сообщили об отмене концерта симфонического оркестра с участием дирижёра, гендиректора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева на фестивале Un"Estate da RE в регионе Кампанья на юге Италии, который должен был состояться 27 июля.

Минкультуры Валерий Гергиев
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