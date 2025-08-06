Музей музыки выставит работы Поленова и Айвазовского из частной коллекции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Российском национальном музее музыки 13 августа откроется выставка "Айвазовский, Верещагин, Нестеров, Поленов - выбор коллекционера", на которой будут представлены работы из собрания дирижера и композитора Николая Голованова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Коллекции, которые хранит Музей музыки, уникальны и разнообразны. В этом году мы хотим рассказать посетителям, что многие известные композиторы и музыканты не только сказали новое слово в русской культуре, но и являлись выдающимися меценатами и коллекционерами. Выставка рассказывает про одного из них - Николая Семеновича Голованова, композитора и дирижера Большого театра России, который был настоящим ценителем искусства", - сказал генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.

Голованов общался со множеством известных людей разных профессий. Коллекция, собранная музыкантом за годы жизни, включает сотни работ: иконы, живописные полотна, а также театральные эскизы современных ему художников.

На выставке будут представлены редко экспонируемые произведения Василия Поленова, Михаила Нестерова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина. Впервые экспонируются картины "Этюд. Летний пейзаж" Исаака Левитана, этюд к картине "В весенний праздник" Абрама Архипова, "Насильственный постриг" Клавдия Лебедева и "Золотой телец" Виктора Васнецова.

Кроме того, на выставке можно будет услышать воссозданный при помощи искусственного интеллекта голос самого Голованова. Тексты взяты из автобиографических, дневниковых и мемуарных записей, а также из воспоминаний современников о выдающемся музыканте XX века.

Выставка будет открыта с 13 августа по 30 ноября.