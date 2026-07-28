В Третьяковке открылась фокус-выставка "Павел Третьяков и Василий Поленов"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Государственной Третьяковской галерее открылась фокус-выставка "Павел Третьяков и Василий Поленов", приуроченная к 170-летию музея; впервые в историческом здании будет представлено полотно "Христос и грешница".

"История взаимоотношений Третьякова и Поленова - это история не только многолетнего творческого сотрудничества художника и мецената, но и формирования самого принципа национального музея. Третьяков умел видеть в произведении не только эстетическую ценность, но и значение для будущей истории отечественного искусства. (...) Сегодня, объединяя в рамках выставки произведения из разных музеев, мы вновь обращаемся к этому историческому диалогу, который позволяет увидеть, как личный выбор коллекционера со временем становится частью общего культурного наследия страны", - сказала заместитель генерального директора по научной работе ГТГ Татьяна Юденкова на открытии выставки.

Всего на выставке представлено 20 произведений из собраний ГТГ и Государственного Русского музея.

Фокус-выставка раскрывает "творчество Поленова в контексте уникального собрания Павла Третьякова и предлагает по-новому взглянуть на историю одного из самых значительных художественных союзов в истории русского искусства XIX века", сообщили в пресс-службе ГТГ.

"Выставка показывает эволюцию и масштаб творчества Поленова через историю его взаимоотношений с Павлом Третьяковым, сыгравшим важную роль в сохранении наследия мастера. Коллекционер одним из первых оценил талант молодого живописца: картину "Право господина" (1874), созданную Поленовым во время пенсионерской поездки в Западную Европу, Третьяков приобрел уже в 1876 году. Именно с этой покупки началось формирование собрания Поленова в Галерее", - напомнили в галерее.

Сегодня коллекция насчитывает около 160 живописных и 250 графических произведений Поленова - одно из крупнейших собраний работ художника в мире. В экспозиции представлены знаковые полотна разных периодов его творчества, включая "Московский дворик" (1878), "Бабушкин сад" (1878) и другие, ставшие классикой русского искусства.

"Впервые в Историческом здании Галереи будет представлен один из главных шедевров - монументальное полотно "Христос и грешница ("Кто из вас без греха?")" (1887) из собрания Государственного Русского музея. Над этой картиной Поленов работал более 10 лет, стремясь создать новое художественное прочтение евангельского сюжета", - отметили в галерее.

После завершения работы над полотном именно Третьяков первым сообщил художнику о намерении купить полотно, но накануне открытия 15-й передвижной выставки картину приобрел император Александр III, благодаря чему произведение оказалось в собрании Русского музея в Петербурге.

Знаменитая картина Поленова будет представлена в окружении восточных этюдов, созданных во время путешествия 1881-1882 годов. Евангельскую тему в творчестве мастера продолжат полотна "На Тивериадском (Генисаретском) озере" (1888) и "Среди учителей" (1896). Выставка проходит в одном из центральных залов Исторического корпуса Галереи в Лаврушинском переулке - пространстве, которое в конце XIX века служило кабинетом Павла Третьякова.