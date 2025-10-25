Картина Пикассо, которую не видели более 80 лет, продана за $37 млн

Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Портрет возлюбленной и музы Пабло Пикассо - Доры Маар - был продан на аукционе в Париже за $37 млн, сообщает в субботу Associated Press.

На торги работа "Бюст женщины в шляпе с цветами (Дора Маар)" была выставлена с эстимейтом $9-11,6 млн.

Картина была написана в июле 1943 года. Спустя год она попала в частную коллекцию и с тех пор более 80 лет не появлялась на арт-рынке. Специалисты отметили хорошую сохранность произведения.

Дора Маар была художницей и фотографом. Она состояла в отношениях с Пабло Пикассо около девяти лет, с 1936 по 1945 год.