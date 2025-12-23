В Екатеринбурге обновят сквер Бориса Рыжего за 17 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге подготовлен проект обновления сквера имени поэта Бориса Рыжего, сообщила мэрия города.

"В следующем году общественное пространство будет полностью обновлено. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Этот сквер будет разделен на 11 зон. Там будет детская площадка, места для занятий спортом и отдыха, фудкорт.

"От дороги территорию будет отделять буферная зеленая зона (...) Также неподалеку обустроят парковку для средств индивидуальной мобильности", - уточнили в пресс-службе.

В сквере установят несколько арт-объектов, отсылающих к жизни и творчеству поэта. Около входной группы появится памятник Рыжему.

Концепция уже согласована. В 2025 году в сквере обновили сети освещения.