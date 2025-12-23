Поиск

В Екатеринбурге обновят сквер Бориса Рыжего за 17 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге подготовлен проект обновления сквера имени поэта Бориса Рыжего, сообщила мэрия города.

"В следующем году общественное пространство будет полностью обновлено. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Этот сквер будет разделен на 11 зон. Там будет детская площадка, места для занятий спортом и отдыха, фудкорт.

"От дороги территорию будет отделять буферная зеленая зона (...) Также неподалеку обустроят парковку для средств индивидуальной мобильности", - уточнили в пресс-службе.

В сквере установят несколько арт-объектов, отсылающих к жизни и творчеству поэта. Около входной группы появится памятник Рыжему.

Концепция уже согласована. В 2025 году в сквере обновили сети освещения.

Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

 "Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

 Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

 Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Умер актер Анатолий Лобоцкий

 Умер актер Анатолий Лобоцкий

Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея

Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

 Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

Умер актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

 Умер актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

Панно Коровина "Северное сияние" представили в Третьяковке после реставрации

 Панно Коровина "Северное сияние" представили в Третьяковке после реставрации

Моновыставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

 Моновыставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

На торги Московского аукционного дома выставят коллекцию русской живописи с эстимейтом 2,5 млрд руб.

 На торги Московского аукционного дома выставят коллекцию русской живописи с эстимейтом 2,5 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7945 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });