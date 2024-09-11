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Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Рыжий"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Рыжий" режиссёра Семена Серзина, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Там уточнили, что в выдаче прокатного удостоверения отказано в соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм.

Согласно порядку выдачи прокатного удостоверения, в пункте "з" указано, что фильм не получает прокатное удостоверение в связи с иными определенными федеральными законами случаями.

Ранее кинокомпания "Пионер" сообщила, что фильм "Рыжий" не выйдет в прокат 12 сентября.

Картина рассказывает об уральском поэте Борисе Рыжем.

Минкультуры Семен Серзин Борис Рыжий
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