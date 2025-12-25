"Петергоф" в 2026 году покажет после реставрации картину "Итальянка с мальчиком"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Музей-заповедник "Петергоф" в 2026 году представит 14 выставок, среди них - выставка во дворце "Коттедж", где после возвращения из частной коллекции и реставрации представят картину "Итальянка с мальчиком" из коллекции императрицы Александры Федоровны.

"Музей-заповедник "Петергоф" готовит 14 выставочных проектов. В парке Александрия пройдет выставка о возвращении и реставрации картины "Итальянка с мальчиком", попавшей в частную коллекцию в начале прошлого столетия и которую удалось вернуть на историческое место. Сопровождением к ней станут предметы ювелирного искусства из собрания Эрмитажа", - сообщила в своем канале в месседжере Мах министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как уточнили в пресс-службе Минкультуры РФ, картину представят на выставке "Драгоценный подарок императрице" во дворце "Коттедж" в парке Александрия. В 2024 году полотно, попавшее в частное собрание в начале прошлого столетия, удалось вернуть на историческое место в "Коттедже", после чего оно прошло комплексную реставрацию в мастерских музея и теперь будет представлено на выставке. Посетители узнают историю поиска, исследования и атрибуции произведения немецкого художника Теодора Леопольда Веллера 1845 года, которое было подарено императором Николаем I своей супруге во время путешествия по Италии. Сопровождением к уникальной картине на выставке станут предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства из собрания Эрмитажа.

Кроме того, по словам Любимовой, в Ораниенбауме откроется выставка "Не царское дело: музыкальные предпочтения семьи Романовых" вместе с Музеем музыки. Выставочный проект раскроет роль музыки в жизни представителей императорской династии и расскажет о культуре проведения домашних концертов, формировании музыкальных вкусов общества. Особое внимание будет уделено истории Ораниенбаума как музыкально-театрального центра - появлению здесь первого оперного зала, основанию музыкальной школы для детей и музыкальным вечерам.

Ряд проектов пройдет за пределами Санкт-Петербурга, уточнила министр. Так, в Москве расскажут о реставрационных мастерских музея-заповедника и представят более 40 произведений, отреставрированных за последние пять лет. В Якутии покажут около 200 уникальных экспонатов из музейного собрания - русскую живопись, графику и декоративно-прикладное искусство эпохи барокко.

"Для показа в Китае совместно с музеем-заповедником "Царское Село" готовится выставка "Екатерина II. Путь свершений"", - добавила Любимова.