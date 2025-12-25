Выставку о трансформации золотошвейного ремесла представят в "Царском селе" в 2026 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Музей-заповедник "Царское Село" в 2026 году планирует провести более десяти выставок, среди них - выставочный проект, посвященный трансформации золотошвейного ремесла от крестьянского быта до императорских мастерских.

"Музей-заповедник "Царское Село" готовит более десяти выставок в 2026 году. Одной из главных станет "Северное солнце", она будет посвящена трансформации золотошвейного ремесла от крестьянского быта до императорских мастерских. Партнером проекта станет Каргопольский музей", - написала в своем канале в месседжере Мах министр культуры РФ Ольга Любимова.

Директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова сообщила в интервью "Интерфаксу", что выставка откроется для посетителей 18 февраля.

"Когда мы побывали в Каргополе, были потрясены - какие шедевры золотошвейного мастерства хранятся в музейных фондах. Так родилась идея привезти лучшие образцы в Царское Село и рассказать о золотошвейном искусстве русского Севера и трансформации ремесел: от северных крестьянских промыслов до императорских швейных мастерских. Каргопольский музей представит предметы народного костюма, а мы - придворные платья, украшенные золотым шитьем и вышивкой жемчугом", - сказала Таратынова.

Она уточнила, что после выставку "Северное солнце" примут музеи в Нижнем Новгороде и Архангельске.