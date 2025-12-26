Поиск

Кинотеатры прогнозируют совокупные кассовые сборы за 2025 год свыше 50 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам 2025 года могут превысить 50 млрд рублей, по сравнению с 2024 годом темп прироста сборов год к году сократился с 19% до 10%, сообщил на пресс-конференции член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

"2025 год для индустрии с точки зрения кассовых сборов был достаточно позитивным. Индустрии не удалось сохранить ту динамику роста кассовых сборов, которую мы наблюдали в прошлом году относительно позапрошлого, потому что у нас на протяжении двух лет была очень низкая база, мы помним, с уходом студий кассовые сборы обвалились", - сказал он.

"И если в прошлом году прирост составил 19% по кассовым сборам, то в этом году он составляет порядка 10%. И за оставшиеся дни года, с учетом стартовавших двух последних новинок, это 13-е "Елки" и очередная серия "Трех богатырей", мы перевалим за ту психологическую отметку в 50 млрд рублей кассовых сборов, которая для нас является важной, но (...) она уже очень устарела и является совершенно не тем уровнем, который позволяет индустрии чувствовать себя комфортно", - отметил эксперт.

Он напомнил, что в 2019 году, который считается референсным, кассовые сборы составили 55 млрд рублей, а количество зрителей составило 220 млн.

"Вот в этом году по зрителям у нас, к сожалению, падение (...). В прошлом году была небольшая корректировка, но в этом году падение зрительской посещаемости, увы, продолжается в кинотеатрах. И по итогам года мы где-то на 6,5% по этому параметру завершим меньше, чем по 2024 году", - уточнил Исаев.

Говоря о ценах на билеты, он подтвердил, что цены на билеты продолжают свой рост и "это абсолютно вынужденная и единственно возможная мера для кинотеатров, для их выживания, потому что мы все понимаем, что цены растут на все и вся в нашей жизни, и растут существенно большими темпами, более высокими, чем билеты в кино". При этом, сейчас тема роста цен на билеты замедляется.

По словам Исаева, при текущей стоимости билетов зрители ходят в кино на крупные релизы, в том числе и зарубежные. Хорошие результаты показали фильмы "Горыныч", "Алиса в стране чудес" и "Иллюзия обмана".

"Мы видим и тот отложенный спрос, в том числе огромный, на крупные зарубежные фильмы, которые выходят в полноценный легальный прокат, и у нас "Иллюзия обмана" собирает более 1,7 млрд рублей. Люди готовы ходить, люди хотят ходить, просто им, к сожалению, не хватает нужного для них интересного контента", - добавил эксперт.

Он также отметил, что на работу кинотеатров также влияет неравномерность распределения репертуара. Традиционно, в конце мая и в летний период количество "сильных", крупных кинорелизов сокращается.

Роман Исаев
