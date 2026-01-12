"Питт" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сериал "Питт" стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический сериал".

83-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в американском Лос-Анжелесе в понедельник по московскому времени.

Сериал рассказывает о сотрудниках отделения неотложной помощи, которые пытаются преодолеть трудности во время 15-часовой рабочей смены в вымышленной травматологической больнице Питтсбурга. Каждый эпизод охватывает один час рабочей смены.

Награды в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая женская роль в драматическом сериале" получили Ноа Уайли ("Питт") и Рэй Сихорн ("Одна из многих").

Лучшим мини-сериалом стал "Переходный возраст". Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали Стивен Грэм ("Переходный возраст") и Мишель Уильямс ("Умираю, как хочу секса").

Лучшим комедийным сериалом признана "Киностудия". "Золотой глобус" в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Сет Роген ("Киностудия") и Джин Смарт ("Хитрости").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, которые живут в Голливуде, районе Лос-Анжелеса, центре американской киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что режиссер Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотых глобусов" за фильм "Битва за битвой" за лучшую режиссуру и лучший сценарий.