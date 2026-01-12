Поиск

"Питт" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сериал "Питт" стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический сериал".

83-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в американском Лос-Анжелесе в понедельник по московскому времени.

Сериал рассказывает о сотрудниках отделения неотложной помощи, которые пытаются преодолеть трудности во время 15-часовой рабочей смены в вымышленной травматологической больнице Питтсбурга. Каждый эпизод охватывает один час рабочей смены.

Награды в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая женская роль в драматическом сериале" получили Ноа Уайли ("Питт") и Рэй Сихорн ("Одна из многих").

Лучшим мини-сериалом стал "Переходный возраст". Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали Стивен Грэм ("Переходный возраст") и Мишель Уильямс ("Умираю, как хочу секса").

Лучшим комедийным сериалом признана "Киностудия". "Золотой глобус" в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Сет Роген ("Киностудия") и Джин Смарт ("Хитрости").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, которые живут в Голливуде, районе Лос-Анжелеса, центре американской киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что режиссер Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотых глобусов" за фильм "Битва за битвой" за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Голливуд Золотой глобус сериал Питт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 января

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Трамп подтвердил, что США изучают варианты действий на фоне протестов в Иране

 Трамп подтвердил, что США изучают варианты действий на фоне протестов в Иране

Глава ФРС Пауэлл заявил, что Минюст США угрожает ему уголовным обвинением

Лондон намерен разработать для Киева новую ракету дальностью более 500 км

 Лондон намерен разработать для Киева новую ракету дальностью более 500 км

Трамп во вторник обсудит с Советом нацбезопасности действия в отношении Ирана

 Трамп во вторник обсудит с Советом нацбезопасности действия в отношении Ирана

Глава Минэнерго США заявил, что гарантий безопасности нефтяных компаний в Венесуэле нет

 Глава Минэнерго США заявил, что гарантий безопасности нефтяных компаний в Венесуэле нет

Что произошло за день: воскресенье, 11 января

Министр обороны Бельгии выступил против планов США установить контроль над Гренландией

 Министр обороны Бельгии выступил против планов США установить контроль над Гренландией

Что произошло за каникулы. Главное
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 15 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });