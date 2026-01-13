Музей колоколов в Валдае в феврале откроется после реконструкции

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Валдае Музей колоколов откроют после реконструкции 5 февраля, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике.

В реконструированном здании представят обновленную экспозицию, в нее войдут экспонаты, прежде не доступные широкой публике.

Центральное место в музее займет звонница. Здесь будут давать концерты звонари и исполнители духовной музыки.

Демонтаж экспозиции, просуществовавшей 30 лет, и реконструкцию начали 20 октября. Работы оплатил один из крупнейших банков России, стоимость работ не раскрывалась.

В средние века Валдай был одним из центров российского колокололитейного дела. Секреты древних мастеров считаются утраченными.

В 1995 году в валдайской церкви великомученицы Екатерины XVIII века открылся первый в стране Музей колоколов, ставший филиалом Новгородского музея-заповедника.

В экспозиции и фондах у валдайцев находятся несколько тысяч колоколов, колокольчиков и предметов колокололитейного искусства с V века до нашей эры по сей день.