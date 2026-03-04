Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американской драме "Нюрнберг"

Кадр из фильма "Нюрнберг" Фото: Sony Pictures Classics

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Нюрнберг" режиссёра Джеймса Вандербильта, ссылаясь на иные определенные федеральными законами случаи, по которым прокатное удостоверение фильму не выдается, сообщили "Интерфаксу" в кинопрокатной компании World Pictures.

Как уточнили в компании, ведомство в своем отказы ссылается на подпункт "з" пункта 19 Правила порядка предоставление прокатного удостоверения на фильм.

В пункте "з" Порядка выдачи прокатного удостоверения указана такая причина отказа в выдаче фильму прокатного удостоверения: "в связи с иными определенными федеральными законами случаями".

В Минкультуры РФ подтвердили "Интерфаксу" отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму.

Позже в компании сообщили "Интерфаксу", что World Pictures "готов организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение показывать его российского зрителю или нет".

"Нюрнберг" - американская историческая драма режиссёра Джеймса Вандербильта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. В основу сюжета легла книга Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр". Картина должна была выйти в российский кинопрокат 19 марта.