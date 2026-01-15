Российский национальный оркестр выступит в Москве вместе со скрипачом Равилем Ислямовым

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский национальный оркестр выступит 25 января в Большом зале консерватории вместе с виртуозным скрипачом Равилем Ислямовым и французским дирижером, лауреатом I Конкурса Рахманинова Клеманом Нонсьё.

Как сообщают организаторы, вечер откроют сочинения Петра Ильича Чайковского: "Славянский марш" и Концерт для скрипки. Затем прозвучит музыка французских композиторов Габриеля Форе, Камиля Сен-Санса и Эрика Сати.

Завершит концерт одно из самых популярных и наиболее часто исполняемых во всем мире произведений – "Болеро" Мориса Равеля.