Оркестр и хор Мариинского театра выступят в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В последние дни января в зале "Зарядье" пройдут три вечера шедевров классической и романтической музыки в исполнении солистов, хора и оркестра Мариинского театра.

Как сообщают организаторы, 28 января в рамках празднования 270-летия со дня рождения Моцарта прозвучит "Идоменей, царь Критский" – опера на сюжет античного мифа о царе острова Крита, который спасает своего сына от бога морей Посейдона. Дирижировать оркестром будет маэстро Валерий Гергиев.

29 января Денис Мацуев исполнит Второй фортепианный концерт Листа. В этот же вечер прозвучит драматическая симфония Берлиоза "Ромео и Джульетта". За дирижерским пультом снова будет Валерий Гергиев.

30 января в сценическом исполнении прозвучит опера Джузеппе Верди "Травиата" ко дню памяти композитора. На этот раз дирижировать будет

Иван Рудин.