В Омске поставят памятник Высоцкому

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Омске установят памятник Владимиру Высоцкому, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Скоро в Омске - культурной столице России, появится памятник легендарному поэту, артисту Владимиру Семеновичу Высоцкому. Над скульптурой работает известный омский мастер Виктор Ильич Костенко", - написал Хоценко в соцсети.

Он добавил, что с именем Владимира Высокого "связаны эмоции миллионов людей нашей огромной страны, и его творчество очень близко многим жителям Омской области".