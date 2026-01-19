"Камерата РНО" отметит 270-летие со дня рождения Моцарта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - 26 января в Малом зале "Зарядья" ансамбль "Камерата РНО" и Александр Рудин посвящают программу 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта.

Как сообщают организаторы, на концерте прозвучит камерная музыка, будут исполнены сочинения Моцарта и его современника – одного из самых известных композиторов Вены второй половины XVIII века Антонио Сальери.

Вечер откроют сочинения Моцарта: соната для фагота и виолончели си-бемоль мажор и дивертисмент № 11 для духовых и струнных ре мажор.

Завершит программу тройной концерт для скрипки, гобоя и виолончели Сальери.