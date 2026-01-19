Поиск

"Камерата РНО" отметит 270-летие со дня рождения Моцарта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - 26 января в Малом зале "Зарядья" ансамбль "Камерата РНО" и Александр Рудин посвящают программу 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта.

Как сообщают организаторы, на концерте прозвучит камерная музыка, будут исполнены сочинения Моцарта и его современника – одного из самых известных композиторов Вены второй половины XVIII века Антонио Сальери.

Вечер откроют сочинения Моцарта: соната для фагота и виолончели си-бемоль мажор и дивертисмент № 11 для духовых и струнных ре мажор.

Завершит программу тройной концерт для скрипки, гобоя и виолончели Сальери.

Зарядье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

 Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8181 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });