Более 350 тыс. человек посетили выставку Репина в Китае

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Международный выставочный проект Третьяковской галереи "Илья Репин" в Национальном музее Китая посетили более 350 тыс. человек, сообщила заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.

"Более 350 000 посетителей, пришедших посмотреть выставку Ильи Репина в Пекине, - это не только доказательство того, что искусство русского художника продолжает быть актуальным и востребованным, но и еще одно подтверждение, что отечественное искусство, с его глубокой любовью к человеку и исторической пронзительностью в постановке волнующих нравственных вопросов, находит живой отклик в посетителях абсолютно различных культур. Выставка "Искусство без границ: Илья Репин" стала мостом культурного взаимопонимания между Россией и Китаем и продолжила серию масштабных проектов Третьяковской галереи". - сказала Юденкова, слова которой привели в пресс-службе галереи.

Выставка проходила в Пекине с 22 июля 2025 года по 11 января 2026 года. Монографическая выставка в рамках Годов культуры России - Китая стала крупнейшим проектом, посвященным художественному наследию Репина, когда-либо организованным в Китае. В экспозиции было собрано более 90 работ, часть из которых впервые была показана зарубежному зрителю. Всего было представлено 45 живописных и 44 графических произведения из Третьяковской галереи, а также три знаковых полотна из коллекции Русского музея.

