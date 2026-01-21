Выбран проект памятника, посвященного Победе над милитаристской Японией

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве выбран проект - победитель творческого конкурса на создание в Хабаровске Мемориала, посвящённого 80-летию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй Мировой войны, перед окончательным утверждением он будет доработан.

"Дальневосточная операция является самой эффективной по соотношению результат/время/потери, самой эффективной военной операцией в мировой истории. Никто никогда не смог сделать ничего более краткосрочно-победоносного, чем сделала советская армия - непобедимая военная машина - в августе 1945 года. И этот мемориал, который мы планируем делать вместе с правительством Хабаровского края, должен эти события увековечить", - сказал во время оглашения результатов конкурсного отбора помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Он уточнил, что по итогам конкурса, за основу выбран проект, который будет "существенно доработан и масштабирован".

В свою очередь губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поблагодарил РВИО и лично Мединского "за то, что вы уделяете большое внимание исторической памяти". "Мы обсуждали памятник, который мы можем поставить на Хабаровской земле в в память об этих исторических союзников", - добавил он.

Как уточнили в РВИО, победителем конкурса стал проект художника Ильи Храброго, с 2014 года являющегося главным художником города Новокузнецка. Его проект выбран за основу и будет доработан. Открытие монумента планируется в сентябре.

Всего было представлено семь макетов памятников. Монумент планируется установить в Хабаровске в краевом парке имени Н.Н. Муравьёва-Амурского. Именно из Хабаровска шло командование Маньчжурской наступательной операцией, которая положила конец самой кровопролитной войне в истории человечества, став единственным в ХХ веке примером разгрома противника. В Маньчжурской операции погибли 83 тысячи японских солдат и офицеров, в плен попали более 640 тысяч. Таких больших людских и материальных потерь и за столь короткий срок японские вооруженные силы не понесли ни в одной из операций Второй мировой войны. Разгром Квантунской армии позволил в кратчайшие сроки освободить Курильские острова и Южный Сахалин. Токио лишился крупных баз в Китае и Корее. Японской империи оставалось только капитулировать.