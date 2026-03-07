Поиск

Безруков заявил, что во МХАТ им. Горького не стоит ждать молниеносных изменений
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Новый художественный руководитель МХАТ им. Горького Сергей Безруков заявил, что после его назначения не стоит ждать "молниеносного строительства чего-то нового" в театре, так как на знакомство с репертуаром, коллективом, намеченными планами и техническим состоянием здания уйдет время.

"Всю свою жизни вплоть до создания МГТ (Московского Губернского театра - ИФ), я был неразрывно связан с мхатовскими традициями, это моя группа крови, поэтому, кончено, для меня большая радость и ответственность - оказаться под знаменами легендарного театра. Тем не менее, хочу сказать, что молниеносного строительства чего-то нового не следует ожидать. Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами, наконец, с техническим состоянием здания на Тверском - на это уйдет время. При этом мой родной Губернский, разумеется, тоже требует внимания, постоянного участия в жизни театра", - написал Безруков в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что корректирует личные планы. Так, в этом году Безруков принял решение не набирать курс во ВГИКе, "чтобы высвободить главный ресурс - время".

"Радует, что в труппе МХАТа так много молодёжи, планирую познакомиться с ними поближе, пригласив на нашу "Фабрику Станиславского", - смогу посмотреть каждого. Не хочу писать больше, так как впереди конец сезона и целое лето, чтобы выработать стратегию. А пока - очень жду встречи с труппой", - добавил он.

Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении Безрукова на пост худрука МХАТ им. Горького. С 2014 года Безруков является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Художественный руководитель в МХАТ им. Горького отсутствовал с ноября 2021 года. 1 ноября 2021 года занимавший тогда пост худрука театра Эдуард Бояков объявил, что написал заявление об увольнении. Решение было принято после назначения директором театра Владимира Кехмана. После новый художественный руководитель назначен не был.

В октябре 2025 года сообщалось, что генеральным директором МХАТ им. Горького стала Елена Булукова, ранее возглавлявшая Театр кукол имени С. В. Образцова, она сменила на этом посту Кехмана.

Безруков заявил, что во МХАТ им. Горького не стоит ждать молниеносных изменений

