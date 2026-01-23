Поиск

В Музее Тропинина представят крупнейшую коллекцию артефактов из частных собраний

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Крупнейшую в России коллекцию артефактов из частных собраний впервые представят в Музее В.А. Тропинина в рамках выставки "Колыбель флота", приуроченной к 325-летию основания Школы математических и навигацких наук, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе выставки.

Выставочный проект объединяет собрание произведений искусства, артефактов и архивных документов, связанных с историей морских сил России.

В основу проекта легло частное собрание выпускника Высшего военно-морского училища им. Фрунзе, капитана второго ранга и коллекционера Игоря Скибы. Экспозиция включает эстампы, рисунки, портреты, фотографии, ювелирные украшения, произведения знаменитых выпускников корпуса, архивные документы и предметы повседневного быта военных моряков XVIII–XIX веков. Среди экспонатов - реликвии, связанные с именем Петра I, работы Ильи Репина, Василия Верещагина, Алексея Боголюбова и других отечественных мастеров, а также старинный коллекционный фарфор Товарищества М.С Кузнецова и Дулевского фарфорового завода.

Всего на выставке представлено более 100 артефактов, объединенных в несколько смысловых блоков: экспозиция рассказывает об истории училища от основания в Москве и последующего переезда в Санкт–Петербург до известных морских сражений и военных подвигов, о повседневной жизни кадетов и их географических открытиях, о преподавателях и выпускниках, через призму истории и искусства.

Одним из уникальных и наиболее ранних экспонатов выставки стал силуэт "Аллегория правления царя Петра Алексеевича" (1690-е - начало 1700-х годов), изображающий русский корабль конца XVII века и сюжеты, связанные с именем молодого царя Петра Алексеевича - его победы над турками, гербы и образы русского императора и святого Георгия Победоносца. На работе сохранилась надпись на латыни: "Слава царю Петру Алексеевичу Всероссийскому".

Отдельной частью выставки представлена старинная посуда и изделия из фарфора Товарищества М. С. Кузнецова и Дулёвского фарфорового завода. Среди экспонатов — сервизы начала XX века и предметы, которые использовались в кают‑компаниях военных кораблей 1930–1980-х годов.

Выставка будет открыта до 1 марта 2026 года.

Музей Тропинина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

 "Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

 Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });