В Музее Тропинина представят крупнейшую коллекцию артефактов из частных собраний

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Крупнейшую в России коллекцию артефактов из частных собраний впервые представят в Музее В.А. Тропинина в рамках выставки "Колыбель флота", приуроченной к 325-летию основания Школы математических и навигацких наук, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе выставки.

Выставочный проект объединяет собрание произведений искусства, артефактов и архивных документов, связанных с историей морских сил России.

В основу проекта легло частное собрание выпускника Высшего военно-морского училища им. Фрунзе, капитана второго ранга и коллекционера Игоря Скибы. Экспозиция включает эстампы, рисунки, портреты, фотографии, ювелирные украшения, произведения знаменитых выпускников корпуса, архивные документы и предметы повседневного быта военных моряков XVIII–XIX веков. Среди экспонатов - реликвии, связанные с именем Петра I, работы Ильи Репина, Василия Верещагина, Алексея Боголюбова и других отечественных мастеров, а также старинный коллекционный фарфор Товарищества М.С Кузнецова и Дулевского фарфорового завода.

Всего на выставке представлено более 100 артефактов, объединенных в несколько смысловых блоков: экспозиция рассказывает об истории училища от основания в Москве и последующего переезда в Санкт–Петербург до известных морских сражений и военных подвигов, о повседневной жизни кадетов и их географических открытиях, о преподавателях и выпускниках, через призму истории и искусства.

Одним из уникальных и наиболее ранних экспонатов выставки стал силуэт "Аллегория правления царя Петра Алексеевича" (1690-е - начало 1700-х годов), изображающий русский корабль конца XVII века и сюжеты, связанные с именем молодого царя Петра Алексеевича - его победы над турками, гербы и образы русского императора и святого Георгия Победоносца. На работе сохранилась надпись на латыни: "Слава царю Петру Алексеевичу Всероссийскому".

Отдельной частью выставки представлена старинная посуда и изделия из фарфора Товарищества М. С. Кузнецова и Дулёвского фарфорового завода. Среди экспонатов — сервизы начала XX века и предметы, которые использовались в кают‑компаниях военных кораблей 1930–1980-х годов.

Выставка будет открыта до 1 марта 2026 года.