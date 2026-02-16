Поиск

"Творческий диалог" русского авангарда с Матиссом и Пикассо покажут в Третьяковке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо представят на выставке в монографическом зале художника-авангардиста Марка Шагала в Третьяковской галерее на Крымском Валу в рамках "творческого диалога" работ авторов с русским авангардом.

"Мы представляем "творческий диалог" русского авангарда с Матиссом и Пикассо в рамках партнерского проекта с Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Пластические новации двух великих художников оказали значительное влияние на отечественных художников авангарда начала ХХ века", - сказала заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова журналистам в понедельник.

Она напомнила, что в России собирание новейшего искусства знаменитыми коллекционерами Сергеем Щукиными и Иваном Морозовым "развивалось в обстоятельствах непризнания и отторжения этой живописи подавляющим большинством общественности". "На него смотрели как на искусство "декадентское", проявляющее "болезнь духа". Пропагандой же этого искусства занимались ведущие журналы эпохи - "Мир искусства" (и прежде всего его главный лидер Сергей Дягилев), "Весы" и "Золотое Руно", и, наконец, журнал "Аполлон", главным редактором которого выступал Сергей Маковский", - сказала Юденкова.

Как отметили в пресс-службе Третьяковской галереи, открытия Матисса и Пикассо дали импульс для творческого взлета художников русского авангарда начала ХХ века. Под знаком Анри Матисса проходило формирование художников объединения "Бубновый валет". Кубизм Пабло Пикассо разрушил привычное понимание изобразительной формы и дал возможность для совершенно иного анализа объема, линии и света. Новации Матисса и Пикассо в области цвета и формы были с энтузиазмом восприняты Любовью Поповой, Надеждой Удальцовой, Александрой Экстер, Владимиром Татлиным, Казимиром Малевичем и другими мощными творческими индивидуальностями. Русские художники не копировали приемы французских современников, а использовали их открытия в области формы как инструменты для решения собственных художественных и даже философских задач - создания искусства для нового мира и нового человека. Формировались самобытные, радикальные и целостные художественные системы, которые, в свою очередь, сами оказали колоссальное влияние на дальнейшее развитие мирового искусства XX века.

Выставка будет открыта с 17 февраля до 31 мая.

