Итальянский тенор выступит в Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский тенор Витторио Григоло выступит 25 февраля в концертном зале Чайковского в Москве. Он представит программу французских арий из опер Массне, Бизе, Гуно, Оффенбаха, Мейербера и Галеви.

Российским национальным оркестром будет дирижировать Тимур Зангиев, сообщают организаторы концерта.

Григоло выступал в крупнейших театрах мира, в числе которых Ла Скала, Баварская, Берлинская и Венская государственные оперы, Королевский театр в Мадриде, Римская опера, Метрополитен-опера, Большой театр Лисеу в Барселоне, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне и другие.

Среди наград артиста есть премии в честь выдающихся теноров прошлого — Энрико Карузо (Premio Caruso) и Марио Тиберини (Tiberini d"oro), — а также премия Opera News Award за выдающийся вклад в оперное искусство.