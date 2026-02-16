Поиск

Итальянский тенор выступит в Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский тенор Витторио Григоло выступит 25 февраля в концертном зале Чайковского в Москве. Он представит программу французских арий из опер Массне, Бизе, Гуно, Оффенбаха, Мейербера и Галеви.

Российским национальным оркестром будет дирижировать Тимур Зангиев, сообщают организаторы концерта.

Григоло выступал в крупнейших театрах мира, в числе которых Ла Скала, Баварская, Берлинская и Венская государственные оперы, Королевский театр в Мадриде, Римская опера, Метрополитен-опера, Большой театр Лисеу в Барселоне, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне и другие.

Среди наград артиста есть премии в честь выдающихся теноров прошлого — Энрико Карузо (Premio Caruso) и Марио Тиберини (Tiberini d"oro), — а также премия Opera News Award за выдающийся вклад в оперное искусство.

Витторио Григоло
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

Британский музей собрал 3,5 млн фунтов пожертвований, чтобы выкупить "Сердце Тюдоров"

 Британский музей собрал 3,5 млн фунтов пожертвований, чтобы выкупить "Сердце Тюдоров"

Безруков сообщил об отсутствии у него планов стать ректором Школы-студии МХАТ

Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

 Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов решил уйти с должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

 Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

 Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

 Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

 "Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });