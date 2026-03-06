Поиск

Мариинка представит дописанную нейросетью незавершенную оперу Чайковского

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Мариинском театре 6 и 7 марта первые показы спектакля, созданного при участии искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба учреждения.

Это мистическая опера "Мандрагора", не завершенная Петром Чайковским. Мировая премьера сочинения состоялась 19 июня 2025 года в "Мариинском-2" на ПМЭФ.

"Идея создания оперы "Мандрагора" возникла у Чайковского после знакомства с профессором ботаники Сергеем Рачинским. Разносторонняя личность, Рачинский был еще и математиком, фольклористом, писал статьи об искусстве, включая темы литературы и музыки. Именно Рачинский выступил автором либретто "Мандрагоры". Полный текст исследователям неизвестен, но краткий сюжет оперы дошел до наших дней - Рачинский изложил его в письме к брату композитора - Модесту Чайковскому", - напоминают в театре.

"Мандрагора" стала одним из сценических сочинений на фантастическую тематику, так и не завершенных композитором.

Благодаря современным технологиям у публики появилась возможность увидеть, какой могла бы быть "Мандрагора". Композитор Петр Дранга и искусственный интеллект завершили оперу Чайковского. Нейросеть была использована как при восстановлении либретто, так и при разработке сценографии и костюмов. Дранга воссоздал структуру оперы, дописал музыку и текст, ориентируясь на сохранившиеся материалы и художественный язык Чайковского и Рачинского.

Нейросеть помогла структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены.

Режиссером постановки выступил Илья Устьянцев, хореографом - Дмитрий Пимонов.

Мариинский театр Дмитрий Пимонов Сергей Рачинский Илья Устьянцев Петр Чайковский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

 Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американской драме "Нюрнберг"

 Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американской драме "Нюрнберг"

Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

 Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

 Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

Макрон принял отставку директора Лувра

Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

 Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет

 Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 445 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8581 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 138 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });