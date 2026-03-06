Мариинка представит дописанную нейросетью незавершенную оперу Чайковского

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Мариинском театре 6 и 7 марта первые показы спектакля, созданного при участии искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба учреждения.

Это мистическая опера "Мандрагора", не завершенная Петром Чайковским. Мировая премьера сочинения состоялась 19 июня 2025 года в "Мариинском-2" на ПМЭФ.

"Идея создания оперы "Мандрагора" возникла у Чайковского после знакомства с профессором ботаники Сергеем Рачинским. Разносторонняя личность, Рачинский был еще и математиком, фольклористом, писал статьи об искусстве, включая темы литературы и музыки. Именно Рачинский выступил автором либретто "Мандрагоры". Полный текст исследователям неизвестен, но краткий сюжет оперы дошел до наших дней - Рачинский изложил его в письме к брату композитора - Модесту Чайковскому", - напоминают в театре.

"Мандрагора" стала одним из сценических сочинений на фантастическую тематику, так и не завершенных композитором.

Благодаря современным технологиям у публики появилась возможность увидеть, какой могла бы быть "Мандрагора". Композитор Петр Дранга и искусственный интеллект завершили оперу Чайковского. Нейросеть была использована как при восстановлении либретто, так и при разработке сценографии и костюмов. Дранга воссоздал структуру оперы, дописал музыку и текст, ориентируясь на сохранившиеся материалы и художественный язык Чайковского и Рачинского.

Нейросеть помогла структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены.

Режиссером постановки выступил Илья Устьянцев, хореографом - Дмитрий Пимонов.