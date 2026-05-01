Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

Люди фотографируют статую Бэнкси на площади Ватерлоо в Лондоне, 30 апреля 2026 года Фото: Lucy North/PA Images via Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Уличный художник Бэнкси подтвердил, что является автором крупной статуи, появившейся в среду на площади Ватерлоо в центре Лондона. В опубликованном им видеоролике показано, как рабочие устанавливают скульптуру ночью.

Монумент изображает мужчину в костюме, спускающегося с постамента, при этом лицо фигуры закрыто флагом. На основании статуи нанесена подпись Banksy.

По данным СМИ, с момента появления ранним утром в среду объект привлекает большое число прохожих и туристов. Скульптура установлена среди памятников британским историческим деятелям, включая короля Эдуарда VII и капитана Роберта Скотта.

В ролике, опубликованном художником, пожилой мужчина подходит к статуе и говорит: "Мне это не нравится". При этом многие пользователи соцсетей положительно оценили работу. Один из комментаторов назвал её "убедительным заявлением о коллективной слепоте", другой отметил, что флаг "не несёт идентичности, но остаётся узнаваемым".

Как сообщает CNN, к середине дня четверга городские власти установили вокруг монумента ограждения. Вестминстерский городской совет сообщил BBC, что рад появлению новой работы Бэнкси и что статуя "останется доступной для всеобщего обозрения", несмотря на предпринятые меры защиты.