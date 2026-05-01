Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

Люди фотографируют статую Бэнкси на площади Ватерлоо в Лондоне, 30 апреля 2026 года
Фото: Lucy North/PA Images via Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Уличный художник Бэнкси подтвердил, что является автором крупной статуи, появившейся в среду на площади Ватерлоо в центре Лондона. В опубликованном им видеоролике показано, как рабочие устанавливают скульптуру ночью.

Монумент изображает мужчину в костюме, спускающегося с постамента, при этом лицо фигуры закрыто флагом. На основании статуи нанесена подпись Banksy.

По данным СМИ, с момента появления ранним утром в среду объект привлекает большое число прохожих и туристов. Скульптура установлена среди памятников британским историческим деятелям, включая короля Эдуарда VII и капитана Роберта Скотта.

В ролике, опубликованном художником, пожилой мужчина подходит к статуе и говорит: "Мне это не нравится". При этом многие пользователи соцсетей положительно оценили работу. Один из комментаторов назвал её "убедительным заявлением о коллективной слепоте", другой отметил, что флаг "не несёт идентичности, но остаётся узнаваемым".

Как сообщает CNN, к середине дня четверга городские власти установили вокруг монумента ограждения. Вестминстерский городской совет сообщил BBC, что рад появлению новой работы Бэнкси и что статуя "останется доступной для всеобщего обозрения", несмотря на предпринятые меры защиты.

Бэнкси Лондон
В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

 Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

 Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

 Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1990 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9197 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов