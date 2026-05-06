Поиск

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Foreign Tongues был записан на студии примерно за месяц

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке
Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд на презентации альбома Foreign Tongues в клубе Weylin в Бруклине, 5 мая 2026 года
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - The Rolling Stones провели в Нью-Йорке закрытую презентацию своего нового альбома Foreign Tongues, собрав журналистов, музыкантов и представителей индустрии. На встрече присутствовали Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд, а модератором выступил телеведущий Конан О"Брайен, пишет The Guardian.

По словам участников группы, Foreign Tongues включает 14 композиций и охватывает широкий спектр жанров - от рок-н-ролла и кантри до танцевальной музыки. Джаггер отметил, что Stones "не застревают в одном стиле" и сохраняют гибкость, которая остаётся частью их творческой идентичности.

КультураФил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-роллаФил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-роллаЧитать подробнее

Альбом записан в сотрудничестве с продюсером Эндрю Уоттом, работавшим над предыдущей пластинкой Hackney Diamonds (2023). В записи также приняли участие приглашённые музыканты, среди которых Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит из The Cure и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

Отдельные треки участники группы охарактеризовали как возвращение к корням. Ringing Hollow Джаггер назвал "кантри‑композицией", вдохновлённой Хэнком Уильямсом, а Beautiful Delilah - работой, основанной на дельта‑блюзе. В альбом вошла и песня Hit Me in the Head, в которой использованы партии барабанщика Чарли Уоттса, записанные до его смерти в 2021 году.

О"Брайен, прослушавший альбом заранее, сравнил его энергетику с классической пластинкой Exile on Main St. 1972 года и заметил, что "в нем есть энергия, есть срочность". По словам Джаггера, это связано с тем, что запись велась в сжатые сроки - около четырёх недель.

Обложку альбома создал нью‑йоркский художник Натанил Мэри Куинн. Джаггер пошутил, что на ней изображён "мистер Уродец", и подчеркнул, что работа выполнена вручную, а не с помощью нейросетей.

Спустя более 60 лет карьеры The Rolling Stones заявляют, что стремятся сохранять творческую динамику. "Не хочется просто опираться на прошлое, - отметил Ричардс. - Мы собираем всё заново, нам нравится это делать, и всегда есть что-то ещё".

Кит Ричардс Чарли Уоттс Мик Джаггер Ронни Вуд The Rolling Stones
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

 The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

 Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

 Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2073 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9262 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов