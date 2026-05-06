The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Foreign Tongues был записан на студии примерно за месяц

Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд на презентации альбома Foreign Tongues в клубе Weylin в Бруклине, 5 мая 2026 года Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - The Rolling Stones провели в Нью-Йорке закрытую презентацию своего нового альбома Foreign Tongues, собрав журналистов, музыкантов и представителей индустрии. На встрече присутствовали Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд, а модератором выступил телеведущий Конан О"Брайен, пишет The Guardian.

По словам участников группы, Foreign Tongues включает 14 композиций и охватывает широкий спектр жанров - от рок-н-ролла и кантри до танцевальной музыки. Джаггер отметил, что Stones "не застревают в одном стиле" и сохраняют гибкость, которая остаётся частью их творческой идентичности.

Альбом записан в сотрудничестве с продюсером Эндрю Уоттом, работавшим над предыдущей пластинкой Hackney Diamonds (2023). В записи также приняли участие приглашённые музыканты, среди которых Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит из The Cure и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

Отдельные треки участники группы охарактеризовали как возвращение к корням. Ringing Hollow Джаггер назвал "кантри‑композицией", вдохновлённой Хэнком Уильямсом, а Beautiful Delilah - работой, основанной на дельта‑блюзе. В альбом вошла и песня Hit Me in the Head, в которой использованы партии барабанщика Чарли Уоттса, записанные до его смерти в 2021 году.

О"Брайен, прослушавший альбом заранее, сравнил его энергетику с классической пластинкой Exile on Main St. 1972 года и заметил, что "в нем есть энергия, есть срочность". По словам Джаггера, это связано с тем, что запись велась в сжатые сроки - около четырёх недель.

Обложку альбома создал нью‑йоркский художник Натанил Мэри Куинн. Джаггер пошутил, что на ней изображён "мистер Уродец", и подчеркнул, что работа выполнена вручную, а не с помощью нейросетей.

Спустя более 60 лет карьеры The Rolling Stones заявляют, что стремятся сохранять творческую динамику. "Не хочется просто опираться на прошлое, - отметил Ричардс. - Мы собираем всё заново, нам нравится это делать, и всегда есть что-то ещё".