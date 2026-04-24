Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

Эстимейт лота составлял $60-80 тыс.

Один из основателей рок-группы Oasis Ноэл Галлахер во время выступления
Фото: Paul Bergen/Redferns/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Акустическая гитара одного из основателей британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $96 тыс., следует из данных торгового дома.

По информации Sotheby's, речь идет об инструменте Epiphone EJ‑200, подписанном Галлахером и использовавшемся при записи альбома (What"s the Story) Morning Glory?, вышедшем в 1995 году. Гитара также фигурировала в видеоклипе на композицию Wonderwall, ставшую одним из наиболее узнаваемых треков группы. В аукционном доме отметили, что инструмент "находится в отличном состоянии".

Перед началом торгов эксперты оценивали стоимость лота в диапазоне $60–80 тыс. Гитара была выставлена в рамках тематической коллекции Sotheby's, посвященной истории рок-музыки. В каталоге торгов отмечалось, что инструмент долгое время находился в частном собрании и ранее публично не экспонировался.

По данным СМИ, аналогичные инструменты, использовавшиеся Галлахером в середине 1990‑х годов, крайне редко появляются на открытых торгах, что традиционно повышает интерес коллекционеров. В последние годы спрос на предметы, связанные с брит-попом, вырос на фоне возобновившегося внимания к жанру и переизданий ключевых альбомов эпохи.

Группа Oasis была основана в 1991 году в Манчестере братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Коллектив быстро стал ключевым представителем брит‑попа, подписав контракт с Creation Records и выпустив дебютный альбом Definitely Maybe (1994), который возглавил британский чарт. Мировой успех закрепил второй альбом (What"s the Story) Morning Glory? (1995), ставший одним из самых продаваемых в истории Великобритании. Группа пережила несколько смен состава и длительный конфликт между братьями Галлахерами. В 2009 году Oasis распалась после ссоры перед выступлением в Париже. В 2024 году было объявлено о воссоединении Oasis. В 2025 году группа провела масштабный тур Live'25, вернувшись на крупнейшие мировые площадки.

Sotheby"s Oasis Ноэл Галлахер
