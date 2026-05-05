Поиск

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Расположенной под Петербургом крепости Орешек во избежание перебоев с электроснабжением требуется замена советского электрокабеля, проходящего по дну реки Невы, сообщил заместитель генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Орлов журналистам.

"Самый больной вопрос - это электроснабжение крепости. Из двух кабелей, уложенных по дну в 1960-х годах, один полностью вышел из строя, второй работает на 70%, и мы можем в любой момент остаться без электричества, хотя мы сюда и завезли генератор", - сказал Орлов.

Как уточнили в музее, за счёт спонсорских средств уже был разработан проект прокладки электрического и оптоволоконного кабелей из Шлиссельбурга (Ленинградская область) до крепости по дну Невы. Теперь музею требуется изыскать порядка 60 млн рублей на реализацию проекта, сказал Орлов.

Крепость Орешек основана в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. С 1612 по 1702 год принадлежала шведам, затем была взята Петром I. Cлужила форпостом на границе со Швецией.

В XVIII-XIX веках за Орешком закрепилось слава "русской Бастилии". В этот период в крепости возвели четыре тюремных здания: здесь содержали членов царской семьи, претендентов на престол, государственных деятелей и революционеров. После Февральской революции 1917 года всех узников освободили.

В годы Великой Отечественной войны защитники Орешка почти 500 дней обороняли крепость - с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года.

С 1965 года крепость стала филиалом Государственного музея истории Ленинграда.

Ленинградская область Петербург Орешек Ореховый остров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

 Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

 Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2068 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9261 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов