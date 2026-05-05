Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Расположенной под Петербургом крепости Орешек во избежание перебоев с электроснабжением требуется замена советского электрокабеля, проходящего по дну реки Невы, сообщил заместитель генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Орлов журналистам.

"Самый больной вопрос - это электроснабжение крепости. Из двух кабелей, уложенных по дну в 1960-х годах, один полностью вышел из строя, второй работает на 70%, и мы можем в любой момент остаться без электричества, хотя мы сюда и завезли генератор", - сказал Орлов.

Как уточнили в музее, за счёт спонсорских средств уже был разработан проект прокладки электрического и оптоволоконного кабелей из Шлиссельбурга (Ленинградская область) до крепости по дну Невы. Теперь музею требуется изыскать порядка 60 млн рублей на реализацию проекта, сказал Орлов.

Крепость Орешек основана в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. С 1612 по 1702 год принадлежала шведам, затем была взята Петром I. Cлужила форпостом на границе со Швецией.

В XVIII-XIX веках за Орешком закрепилось слава "русской Бастилии". В этот период в крепости возвели четыре тюремных здания: здесь содержали членов царской семьи, претендентов на престол, государственных деятелей и революционеров. После Февральской революции 1917 года всех узников освободили.

В годы Великой Отечественной войны защитники Орешка почти 500 дней обороняли крепость - с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года.

С 1965 года крепость стала филиалом Государственного музея истории Ленинграда.