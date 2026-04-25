Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Археологи нашли в пирамиде Микерина (известна также как пирамида Менкаура) пустоты, которые подтверждают гипотезу о наличии скрытого входа. Исследования проводили ученые из Каирского Университета и Мюнхенского технического университета. Результаты были представлены в журнале NDT & E International, сообщает Art News.

Пирамида Менкаура - самая маленькая из трех пирамид в Гизе. Была построена для правителя IV Династии Менкаура, была завершена в 26-м веке до н.э.

Структура отличается от двух других пирамид комплекса, археологов всегда интересовала ее восточная грань, которая в некоторых необычно гладкая и отполированная. Такая же отполированная облицовка встречается вокруг главного входа с северной стороны.

Исследователи использовали радар, ультразвук и электротомографию, чтобы подтвердить наличие пустот. Это открытие подтверждает теорию Стейна ван ден Ховена, который в 2019 году предположил, что в том месте есть еще один вход.

Современные неинвазивные методы показали наличие пустот на глубине 1,13 - 1,4 м за внешней стеной. Одна из них имеет размеры примерно 1 м на 1,5 м, другая примерно 0,9 м на 0,7 м. Определить, насколько глубоко уходят пустоты определить не удалось.