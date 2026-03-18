Исаакиевский собор готовит выставку, посвященную 240-летию Монферрана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Музей "Исаакиевский собор" проведет в 2026 году серию мероприятий, посвященных 240-летию архитектора Огюста Монферрана, сообщил на пресс-конференции заместитель директора по экскурсионно-методической работе учреждения Александр Квятковский.

"23 января мы отметили день рождения Монферрана, вспоминали деяния зодчего. В этот день музей посетили более 7,5 тысяч человек. 28 января прошли XII Монферрановские чтения, которые проводятся в музее с 2008 года", - рассказал он.

"40 лет назад в Петербурге проходила юбилейная выставка, посвященная творчеству архитектора. Мы же хотим рассказать о нем, как о человеке. На экспозиции будут представлены четыре графических альбома, которые Монферран посвятил своим творениям, в том числе Исаакиевскому собору, Александровской колонне, Царь-колоколу", - отметил Квятковский.

Он добавил, что в Пскове открылась выставка иконописца Панайотова, посвященная созданию Исаакия. Эту экспозицию также покажут в Сегеже с 26 марта. Как рассказал ведущий научный сотрудник музея Василий Яковлев, "Исаакиевский собор" ведет активную издательскую деятельность.

"Центральным издательским проектом (в этом году) станет новое научное издание, посвященное жизни и творчеству Монферрана. Появляются новые данные, в частности, на Монферрановских чтениях состоялась презентация завещания, которое считалось утерянным", - добавил он.

Заведующая сектором музейной педагогики Анна Корчагина отметила, что музей проводит квесты и викторины для детей. Юные экскурсоводы проводят экскурсии на французском языке. В этом году также пройдет фотоконкурс "Отражение вечности". Музей организует также детские конференции, в этом году было представлено 10 докладов.

Священник Исаакиевского собора Аркадий Рахов добавил, что в соборе также состоится конкурс детских рисунков "Светлые страницы". В нем примут участие дети от 7 до 17 лет с работами на тему единства народов России. Лучшие рисунки покажут на выставке в музее.