Поиск

Матвиенко призвала достроить Национальный театральный центр в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Строительство Национального театрального центра в Москве, которое сейчас заморожено, нужно довести до конца, так как необходима площадка для демонстрации постановок нацтеатров широкой публике, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к министру культуры Ольге Любимовой.

В Совфеде проходит встреча с деятелями театрального искусства.

"Некоторое время назад мы рекомендовали правительству рассмотреть вопрос о завершении строительства Национального театрального центра в Москве. К сожалению, сегодня его строительство по объективным причинам, но фактически заморожено. Считаю, уважаемая Ольга Борисовна, что мы должны вместе довести начатое до конца", - сказала Матвиенко.

По ее словам, назрела необходимость создания единой площадки, где национальные театры могли бы демонстрировать свои постановки широкой публике. Как сказала Матвиенко, в России работает около пятидесяти национальных театров, которые помогают сохранять и развивать культуру и языки различных народов страны. Она отметила, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России, а театр "всегда вносил и вносит значимый вклад в укрепление такого единства".

Валентина Матвиенко Ольга Любимова Совет Федерации Минкультуры Москва Национальный театральный центр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм

Назначены новые руководители "РОСИЗО" и музея-заповедника "Архангельское"

"Три сестры" Бронзита уступили "Оскар" канадской картине

Умерла актриса Людмила Аринина

Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

Netflix заплатит за ИИ-фирму Бена Аффлека до $600 млн

Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Безруков заявил, что во МХАТ им. Горького не стоит ждать молниеносных изменений

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });