Матвиенко призвала достроить Национальный театральный центр в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Строительство Национального театрального центра в Москве, которое сейчас заморожено, нужно довести до конца, так как необходима площадка для демонстрации постановок нацтеатров широкой публике, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к министру культуры Ольге Любимовой.

В Совфеде проходит встреча с деятелями театрального искусства.

"Некоторое время назад мы рекомендовали правительству рассмотреть вопрос о завершении строительства Национального театрального центра в Москве. К сожалению, сегодня его строительство по объективным причинам, но фактически заморожено. Считаю, уважаемая Ольга Борисовна, что мы должны вместе довести начатое до конца", - сказала Матвиенко.

По ее словам, назрела необходимость создания единой площадки, где национальные театры могли бы демонстрировать свои постановки широкой публике. Как сказала Матвиенко, в России работает около пятидесяти национальных театров, которые помогают сохранять и развивать культуру и языки различных народов страны. Она отметила, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России, а театр "всегда вносил и вносит значимый вклад в укрепление такого единства".