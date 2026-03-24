В "РОСИЗО" пройдет выставка Эрика Булатова

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Выставка "Эрик Булатов. Избранные страницы", посвященную памяти художника, откроется в "РОСИЗО" с 1 апреля, экспозиция расскажет о художественных принципах мастера, сформулированных через "ключи" к пониманию его искусства в книгах, статьях, интервью и высказываниях.

Как уточнили в пресс-службе выставочного центра, выставка предлагает зрителю узнать внутренние цели, которые ставил перед собой Булатов как художник и теоретик искусства, приблизиться к сути его произведений. Экспозиция покажет живописные и графические работы художника из российских музейных и частных коллекций, которые будут представлены на двух этажах музейного пространства. В них последовательно раскрываются основы творческого метода Булатова - концепция картины, вопросы света, пространства, поверхности, цвета, позиции зрителя, а также литературного смысла в изобразительном искусстве.

Один из залов экспозиции будет посвящен поэзии Всеволода Некрасова, близкого друга и единомышленника Булатова. Инсталляция со стихотворениями разных лет позволит зрителю сначала сфокусироваться на поэтическом тексте, а затем увидеть, как с ним работает художник в своих графических произведениях.

Отдельное внимание будет уделено детской книжной иллюстрации, которой Булатов занимался вместе со своим другом, художником Олегом Васильевым.

На выставке будут представлены работы из собрания Третьяковской галерее, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Музея изобразительных искусств АЗ и других коллекций.

Выставка будет открыта до 14 июня.