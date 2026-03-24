В Доме Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная "Мастеру и Маргарите"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В музее творчества выдающегося русского писателя Михаила Булгакова в Москве открылась выставка работ члена Союза художников СССР и России Владимира Волка.

Как сообщила дочь художника, официальный представитель МВД России Ирина Волк выставка посвящена "одному из самых ярких писателей XX века и его "закатному" роману "Мастер и Маргарита".

"Я очень рада открытию именно этой экспозиции, так как значительная часть папиных картин и гравюр создана после прочтения им в середине 60-х годов прошлого века этого еще официально не изданного философского произведения. Можно сказать, что это была первая художественная интерпретация романа в красках", - сказала Ирина Волк на открытии выставки.

Она отметила, что автор создал серию картин, посвященных роману, в 1960-1970-х годах, а затем передал свои полотна в дар энтузиастам, которые только создавали в доме № 10 по Большой Садовой в "нехорошей квартире" музей Булгакова.

Серию представленных на выставке работ из более чем 50 скульптурных, живописных и графических произведений, а также его личные вещи и инструменты можно увидеть на выставке в Булгаковском Доме до 7 июня.

Владимир Волк (1939 – 2015гг) - известный художник-шестидесятник, чье творчество связано с эпохой "оттепели". Он был членом Союза художников СССР, Ассоциации изобразительных искусств - АИАП ЮНЕСКО, Союза художников России, МСХ, Творческого союза художников России и Международной федерации художников, а также состоял в творческом объединении художников "Большое гнездо".

Творческое наследие автора насчитывает свыше четырех тысяч произведений в разных видах искусства - живопись и графические полотна, скульптурные произведения и иконы. Его работы находятся в Третьяковской галерее, Государственном музее М.А. Булгакова, Саратовском государственном музее им. А.Н. Радищева, в частных коллекциях в России и за рубежом.