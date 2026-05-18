Коронационную карету Екатерины I впервые показали в Зимнем дворце

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Выставка "Екатерина I" к 300-летию правления первой российской императрицы открылась в Эрмитаже в понедельник, передал корреспондент "Интерфакса".

"Это часть большой музейной работы. У нас есть Галерея Петра Великого, у нас есть Дворец Петра, у нас есть Дворец Меншикова, у нас есть миссия сохранения памяти о Петре Великом и о его преобразованиях. (...) Сегодня мы рассказываем о Екатерине I - непростой фигуре, о которой много рассказов и стереотипов. (...) (На выставке представлен - ИФ) образ человека, которого выбрал Петр, этот выбор он сохранил до конца, передав Екатерине правление", - сказал на открытии гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В Николаевском зале Зимнего дворца показаны более 450 экспонатов, которые рассказывают об основных жизненных этапах Екатерины Алексеевны: плен при взятии русскими войсками Мариенбурга в 1702 году, Прутский поход 1711 года, свадьба с Петром І в 1712 году, коронация в Москве в 1724 году и двухлетний период единоличного правления. Большое внимание уделено военным кампаниям Петра. Экспозиция организована по хронологическому принципу.

Среди представленных предметов - гравюры петровского времени, костюмы, ювелирные изделия, шпалеры, монеты и ордена, живописные портреты членов императорской семьи и их ближайшего окружения, посмертная маска императрицы.

По информации пресс-службы Эрмитажа, ради участия в выставке впервые покинула фондохранилище Эрмитажа в Старой Деревне Большая коронационная карета, которую Петр Великий заказал в Париже для церемонии коронации супруги. Также можно увидеть трон, на котором восседала императрица, церемониальные облачения императорской четы и памятные медали.

Куратор выставки Сергей Нилов отметил, что многие экспонаты демонстрируются широкой публике впервые. "Можно увидеть уникальные произведения прикладного искусства. Есть вещи, которые принадлежали императрице", - сказал Нилов.

Он добавил, что в процессе подготовки к выставке многие памятники были отреставрированы - это в том числе коронационные туфли Екатерины.

Выставка организована Эрмитажем при участии музеев Московского Кремля, Российской национальной библиотеки, Института истории РАН и Центрального военно-морского музея.

Посетители смогут увидеть экспозицию с 19 мая по 27 сентября. Как уточнила пресс-служба Эрмитажа, это первая выставка в серии о российских правителях.

Екатерина I (при рождении - Марта Скавронская) - первая женщина на российском престоле, правившая после смерти супруга - Петра I, - с 1725 года по 1727-й.