Выставка искусства Омана открылась в Третьяковской галерее

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Выставка "Пионеры искусства Омана", на которой представлены предметы из коллекции Национального музея Омана, открылась в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

"Сегодня у нас открывается очень важная для нас выставка "Пионеры искусства Омана". Это очень важный культурный диалог между нами, нашей страной, Третьяковской галереей и Россией и султанатом Оман. Мы все знаем, что Оман - с древней культурой, с древними культурными традициями, но здесь представлено много современного искусства Омана, и я думаю, что для наших посетителей это будет настоящим открытием", - сказала на открытии гендиректор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Она отметила, что в экспозиции представлены предметы из Национального музея Омана.

"Этот проект - развитие национальных традиций современного искусства, которое так важно и интересно любому человеку, который занимается культурой, искусством и, конечно, музейным делом", - добавила она.

Как отметили в пресс-службе, проект посвящен культуре Султаната и отражает многослойный образ страны. Экспозиция включает более двух десятков произведений живописи и скульптуры из собрания Национального музея Султаната Оман, основанного в 2013 году.

Представленные на выставке работы были созданы в период с 1970-х до настоящего времени и отражают развитие оманской живописной школы с момента ее зарождения. Значительное внимание в экспозиции уделено пейзажной живописи. Отдельный раздел посвящен скульптуре, где представлены произведения XX - начала XXI веков. Оманские мастера часто работают с деревом, создавая камерные формы, в которых сочетаются традиционные ремесленные подходы и современное художественное мышление. Выставка демонстрирует, как в искусстве Омана соединяются историческая память, природное вдохновение и актуальные художественные практики.

Выставка будет открыта для посетителей с 19 мая по 16 августа.

