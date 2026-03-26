Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 16 мая

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2026 году пройдет 16 мая и будет посвящена теме "Родное", которая призвана обратить внимание на богатство культурного наследия регионов России, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В Год единства народов России она призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство", - написала Любимова в своем канале в Мах.

Она отметила, что в день проведения акции двери музеев по всей стране будут открыты до позднего вечера. Гостей ждут тематические выставки, образовательные программы, посвященные национальным традициям, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления.

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, организовавший "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы.

