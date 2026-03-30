Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" пройдет 20-23 мая в Москве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" пройдет в Москве с 20-23 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.



"Мероприятия охватят сразу восемь площадок - все корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы и Парк Горького. Впервые к ним присоединится ГМИИ им. Пушкина. "Музей - территория будущего" - именно так звучит тема в 2026 году. Современный музей как институт уверенно двигается к новым горизонтам, активно расширяя свои функции и свою миссию. Оставаясь главным хранителем наследия, музей усиливает собственную социальную роль, не только бережно сохраняя прошлое, но и активно моделируя будущее", - написала Любимова в своем канале в Мах в понедельник.



Основные треки фестиваля будут сосредоточены на работе с молодым поколением, применении передовых технологий в музейной практике и развитии актуальных форм коммуникации с современным посетителем.