Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" пройдет 20-23 мая в Москве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" пройдет в Москве с 20-23 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мероприятия охватят сразу восемь площадок - все корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы и Парк Горького. Впервые к ним присоединится ГМИИ им. Пушкина. "Музей - территория будущего" - именно так звучит тема в 2026 году. Современный музей как институт уверенно двигается к новым горизонтам, активно расширяя свои функции и свою миссию. Оставаясь главным хранителем наследия, музей усиливает собственную социальную роль, не только бережно сохраняя прошлое, но и активно моделируя будущее", - написала Любимова в своем канале в Мах в понедельник.

Основные треки фестиваля будут сосредоточены на работе с молодым поколением, применении передовых технологий в музейной практике и развитии актуальных форм коммуникации с современным посетителем.

 Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix

 "Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм

 "Три сестры" Бронзита уступили "Оскар" канадской картине

 Умерла актриса Людмила Аринина

 Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

 Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

 Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге

